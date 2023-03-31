Altın Damla Taşlı Küpe T1950 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.48 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın altın taşlı küpesi, ince estetik detaylar ve modern elegans ile tasarlanmıştır. Bu benzersiz takı parçası, zarafetinizi ön plana çıkarırken, pırlantanın ışıltısıyla göz kamaştırmanızı sağlar. İnce işçilik ve yüksek kaliteli malzemelerle üretilen bu küpe, her anınıza şıklık katmak için ideal bir seçimdir.