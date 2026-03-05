1.81 Karat Pırlanta Fancy Damla Taşlı Kolye T9581 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.78 gr



Taş: Lab. Fancy

Ağırlık: 1,48 Karat

Kesim: Damla





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,24 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,09 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Güneşin en sıcak sarısını pırlantanın görkemiyle birleştiren bu damla kolye, doğanın nadide bir hediyesi gibi parlıyor. Beyaz altının serinliği üzerinde yükselen sarı taş, çarpıcı bir kontrast yaratarak stilinize asil bir karakter katıyor. Bu görkemli ürün, girdiği her ortamda hayranlık uyandıran bir parıltı sunar.