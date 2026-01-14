1,04 Karat Pırlanta Safir Kolye T9465 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.91 gr



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0,29 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0,51 Karat

Kesim : Markiz



Taş : Elmas

Ağırlık : 0,24 Karat

Kesim : Damla



Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Gecenin en derin mavisini temsil eden safir ile yıldızların ışıltısını taşıyan pırlantalar, bu kolyede uyumla buluşuyor. Safirin asil rengi, çevresini saran pırlantalarla daha da derinleşerek boynunuzda büyüleyici bir odak noktası oluşturuyor. Unutulmaz anlara tanıklık edecek, tutku dolu bir parça.