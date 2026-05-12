0.12 Karat Pırlanta Sarkan Küpe T10190 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.03 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.08 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Hareketli tasarımıyla ışığı her adımda farklı bir şekilde yakalayan bu küpe, zarafetin etkileyici bir yansımasıdır. Akıcı formu yüz hatlarını zarifçe tamamlayarak şık bir görünüm oluşturur. Özel davetlerden günlük kullanıma kadar geniş bir kullanım alanı sunar. Zarafet bazen hareket ettikçe daha da görünür hale gelir.