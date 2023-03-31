Altın Taşlı Sonsuzluk Kolye T1499 Altın, 14 Ayar, 1.60 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın özgün tasarımıyla altın taşlı sonsuzluk kolye, zarafeti ve şıklığı bir araya getiriyor. Bu eşsiz parça, sonsuzluk sembolünü altın ve taşlarla buluşturarak göz kamaştırıcı bir etki yaratıyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı tamamlamak için bu benzersiz kolyeyi tercih edebilirsiniz.