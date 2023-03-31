0.73 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye T1765 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.92 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.08 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.65 Karat

Kesim : Damla



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın Estetik İfadenin Sırrı ile tasarlanmış pırlanta safir kolyesi, zarafetin ve şıklığın simgesidir. Bu eşsiz kolye, benzersiz tasarımı ve yüksek kaliteli pırlanta ve safir taşlarıyla dikkat çekiyor. Estetik ifadenin sırrını taşıyan bu kolye, her kadının gardırobuna mükemmel bir tamamlayıcı olacak. Şimdi Lizay Pırlanta'nın eşsiz koleksiyonunu keşfedin ve kendinizi özel hissetmenin keyfini çıkarın.