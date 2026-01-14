Altın Sıra Taşlı Baget Bileklik T9446 Beyaz Altın, 14 Ayar, 9,05 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Baget kesimin modern ve mimari duruşu, altının asilliğiyle birleşerek ortaya büyüleyici bir ışıltı şöleni çıkarıyor. Taşların yarattığı prizmatik yansımalar, klasik yuvarlak kesimlerden farklı olarak daha berrak ve derin bir parıltı sunuyor. Bu tasarım, stilinde hem geleneksel kaliteyi hem de modern çizgileri bir arada görmek isteyenler için mükemmel.