Altın Kedi Bileklik T669 Altın, 14 Ayar, 1.76 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın kedi bileklik, zarafetin ince ifadesi ve izleriyle tasarlanmıştır. Bu şık aksesuar, her tarza uyum sağlayarak elegansınızı tamamlar. Altın rengi ve kedi figürüyle dikkat çeken bu bileklik, her adımda iz bırakmanızı sağlar. Siz de stilinize zarif bir dokunuş katmak için altın kedi bilekliği tercih edebilirsiniz.