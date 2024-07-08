2.89 Karat Pırlanta Zümrüt Gerdanlık T5065 Beyaz Altın, 14 Ayar, 14.23 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.53 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Markiz Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.98 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.69 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Zümrüt

Ağırlık : 0.69 Karat

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Zengin taş yerleşimiyle göz alıcı bir etki yaratan bu tasarım, asaleti ve gücü bir arada sunar. Klasik hatların modern bir yorumla işlendiği bu parça, şıklığı hayatının her anına taşımak isteyenler için özel olarak düşünülmüştür.