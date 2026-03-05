0.53 Karat Pırlanta Trend Kolye T95780 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.53 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,53 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlantaların oluşturduğu bu büyüleyici hare, adeta gökyüzündeki dolunayın parlaklığını boynunuza yansıtıyor. Işığı merkezde toplayan ve her harekette etrafa saçan bu kolye, yalın bir şıklığın en güçlü ifadesidir. Kendinizi özel hissetmek istediğiniz her an, bu ürünün asil duruşu size eşlik edecek.