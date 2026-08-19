Altın Desenli Kadın Alyans
Ürün Kodu : M337330
Seçiniz
%0
32.844 TL
32.844 TL
PEŞİN FİYATINA 10.948 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Desenli Kadın Alyans T10898
14 Ayar, Altın, 2.49 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Altının üzerine incelikle işlenmiş her bir desen, elinizin her hareketinde ışıkla dans ediyor. Sıradanlıktan uzak, göz alıcı ve sanatsal bir zarafet.
Altın Desenli Kadın Alyans
PEŞİN FİYATINA 10.948 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
32.844 TL
32.844 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : N180300
Altın Trend Gerdanlık
%0
66.232 TL
66.232 TL
Ürün Kodu : E1145777
Altın Trend Küpe
%0
11.356 TL
11.356 TL
Ürün Kodu : B363200
Altın Trend Bileklik
%0
20.808 TL
20.808 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL