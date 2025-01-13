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Yıl Dönümü Hediyesi

     

Yıl Dönümü Altın Hediye Fikirleri
Yıl Dönümü Pırlanta Hediye Fikirleri
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ARTAN FİYAT
AZALAN FİYAT
Ürün Kodu :  DR147515
0.50 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.50 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
48.490 TL
48.490 TL
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16.163 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54966-G
0.06 Karat Pırlanta Baget Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
Aynı Gün Kargo
0.06 Karat Pırlanta Baget Damla Kolye
25.536 TL
25.536 TL
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8.512 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32216-G
0.14 Karat Pırlanta Baget Damla Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.14 Karat Pırlanta Baget Damla Küpe
22.224 TL
22.224 TL
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7.408 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65097
0.08 Karat Pırlanta B Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.08 Karat Pırlanta B Harf Kolye
23.390 TL
23.390 TL
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7.797 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE39551
0.16 Karat Pırlanta Kalpli Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.16 Karat Pırlanta Kalpli Küpe
20.040 TL
20.040 TL
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6.680 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB16402
0.09 Karat Pırlanta Kalpli Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.09 Karat Pırlanta Kalpli Bileklik
16.584 TL
16.584 TL
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5.528 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186832
0.09 Karat Pırlanta Kalpli Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.09 Karat Pırlanta Kalpli Yüzük
16.440 TL
16.440 TL
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5.480 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65090
0.07 Karat Pırlanta E Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.07 Karat Pırlanta E Harf Kolye
23.390 TL
23.390 TL
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7.797 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN50917
0.97 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.97 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye
47.016 TL
47.016 TL
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15.672 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29253
0.82 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.82 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Küpe
56.040 TL
56.040 TL
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18.680 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR181745
0.72 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.72 Karat Pırlanta Safir Yüzük
39.696 TL
39.696 TL
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13.232 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65094
0.08 Karat Pırlanta S Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.08 Karat Pırlanta S Harf Kolye
23.390 TL
23.390 TL
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7.797 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN56886
0.65 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Fancy Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.65 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Fancy Çiçek Kolye
27.624 TL
27.624 TL
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9.208 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33693
1.31 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Fancy Çiçek Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.31 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Fancy Çiçek Küpe
34.992 TL
34.992 TL
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11.664 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR159084
0.64 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Fancy Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.64 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Fancy Yüzük
33.720 TL
33.720 TL
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11.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65091
0.08 Karat Pırlanta D Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.08 Karat Pırlanta D Harf Kolye
23.390 TL
23.390 TL
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7.797 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR159067
0.56 Karat Pırlanta Pembe Safir Çiçek Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.56 Karat Pırlanta Pembe Safir Çiçek Yüzük
29.568 TL
29.568 TL
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9.856 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR158901
0.70 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.70 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
72.490 TL
72.490 TL
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24.163 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB08662
0.25 Karat Pırlanta Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.25 Karat Pırlanta Trend Bileklik
46.800 TL
46.800 TL
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15.600 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49774
0.32 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.32 Karat Pırlanta Safir Kolye
14.352 TL
14.352 TL
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4.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE28309
0.64 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.64 Karat Pırlanta Safir Küpe
17.352 TL
17.352 TL
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5.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR152517
0.35 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.35 Karat Pırlanta Safir Yüzük
14.136 TL
14.136 TL
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4.712 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13257
0.34 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
0.34 Karat Pırlanta Safir Bileklik
20.064 TL
20.064 TL
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6.688 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32226-G
0.26 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.26 Karat Pırlanta Baget Küpe
33.864 TL
33.864 TL
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11.288 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR148585
0.15 Karat Pırlanta Taşlı Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.15 Karat Pırlanta Taşlı Baget Yüzük
31.056 TL
31.056 TL
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10.352 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN56868
0.62 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.62 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Çiçek Kolye
26.184 TL
26.184 TL
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8.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR159065
0.56 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Çiçek Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.56 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Çiçek Yüzük
29.736 TL
29.736 TL
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9.912 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB10798
0.17 Karat Pırlanta Yedi Taşlı Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.17 Karat Pırlanta Yedi Taşlı Bileklik
55.416 TL
55.416 TL
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18.472 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB08252
0.17 Karat Pırlanta Trend Çiçek Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
Aynı Gün Kargo
0.17 Karat Pırlanta Trend Çiçek Bileklik
30.305 TL
30.305 TL
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10.102 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL04900
0.32 Karat Pırlanta Damla Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
0.32 Karat Pırlanta Damla Kelepçe
69.888 TL
69.888 TL
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23.296 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL02384
0.58 Karat Pırlanta Trend Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
0.58 Karat Pırlanta Trend Kelepçe
64.872 TL
64.872 TL
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21.624 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL04315
0.21 Karat Pırlanta Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Kelepçe
42.744 TL
42.744 TL
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14.248 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR159812
2.48 Karat Pırlanta Pembe Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
2.48 Karat Pırlanta Pembe Safir Yüzük
32.112 TL
32.112 TL
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10.704 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE37563
1.06 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.06 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Küpe
62.184 TL
62.184 TL
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20.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR158845
0.57 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.57 Karat Pırlanta Safir Yüzük
29.736 TL
29.736 TL
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9.912 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29569
3.96 Karat Pırlanta Yakut Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
3.96 Karat Pırlanta Yakut Küpe
31.560 TL
31.560 TL
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10.520 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE35186
0.24 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
Aynı Gün Kargo
0.24 Karat Pırlanta Trend Küpe
24.480 TL
24.480 TL
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8.160 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR34389
1.78 Karat Pırlanta Pembe Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.78 Karat Pırlanta Pembe Safir Yüzük
36.552 TL
36.552 TL
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12.184 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR150305
0.20 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.20 Karat Pırlanta Trend Yüzük
29.184 TL
29.184 TL
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9.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR122157
0.26 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.26 Karat Pırlanta Trend Yüzük
29.136 TL
29.136 TL
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9.712 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR179618
0.71 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.71 Karat Pırlanta Safir Yüzük
29.904 TL
29.904 TL
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9.968 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE31612
1.51 Karat Pırlanta Blue Topaz Oval Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.51 Karat Pırlanta Blue Topaz Oval Baget Küpe
42.168 TL
42.168 TL
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14.056 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186694
0.22 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.22 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük
37.848 TL
37.848 TL
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12.616 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65248
0.31 Karat Pırlanta Zümrüt Oval Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.31 Karat Pırlanta Zümrüt Oval Kolye
34.464 TL
34.464 TL
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11.488 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65491
0.14 Karat Pırlanta Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.14 Karat Pırlanta Çiçek Kolye
31.944 TL
31.944 TL
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10.648 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE39444
0.28 Karat Pırlanta Çiçek Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.28 Karat Pırlanta Çiçek Küpe
45.024 TL
45.024 TL
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15.008 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1255
0.40 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.40 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
31.200 TL
31.200 TL
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10.400 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186518
0.22 Karat Pırlanta Çiçek Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.22 Karat Pırlanta Çiçek Yüzük
38.064 TL
38.064 TL
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12.688 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR148868
0.25 Karat Pırlanta Damla Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.25 Karat Pırlanta Damla Yüzük
26.232 TL
26.232 TL
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8.744 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE39572
0.64 Karat Pırlanta Geometrik Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.64 Karat Pırlanta Geometrik Safir Küpe
140.616 TL
140.616 TL
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46.872 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33699
1.12 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.12 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Küpe
44.904 TL
44.904 TL
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14.968 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR165824
0.21 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Trend Yüzük
23.424 TL
23.424 TL
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7.808 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151588-G
0.41 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.41 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
31.536 TL
31.536 TL
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10.512 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR162635
0.44 Karat Pırlanta Morganit Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.44 Karat Pırlanta Morganit Yüzük
27.672 TL
27.672 TL
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9.224 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33940
0.61 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.61 Karat Pırlanta Safir Küpe
29.184 TL
29.184 TL
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9.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186904
0.34 Karat Pırlanta Geometrik Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.34 Karat Pırlanta Geometrik Trend Yüzük
74.952 TL
74.952 TL
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24.984 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB15268
1.99 Karat Pırlanta Aquamarin Damla Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
1.99 Karat Pırlanta Aquamarin Damla Bileklik
84.120 TL
84.120 TL
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28.040 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186372
0.07 Karat Pırlanta Burgu Detaylı Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.07 Karat Pırlanta Burgu Detaylı Yüzük
16.848 TL
16.848 TL
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5.616 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR100601
0.12 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.12 Karat Pırlanta Baget Yüzük
26.256 TL
26.256 TL
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8.752 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR40573
0.99 Karat Pırlanta Sitrin Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.99 Karat Pırlanta Sitrin Yüzük
38.400 TL
38.400 TL
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12.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN53867
0.93 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.93 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye
16.536 TL
16.536 TL
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5.512 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186374
0.07 Karat Pırlanta Zincir Detaylı Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.07 Karat Pırlanta Zincir Detaylı Yüzük
16.176 TL
16.176 TL
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5.392 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151588
0.41 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.41 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
31.560 TL
31.560 TL
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10.520 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN57652
0.52 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.52 Karat Pırlanta Safir Kolye
24.696 TL
24.696 TL
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8.232 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR172000
0.31 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.31 Karat Pırlanta Trend Yüzük
64.968 TL
64.968 TL
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21.656 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR48657
0.67 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.67 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük
34.512 TL
34.512 TL
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11.504 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN37392
0.08 Karat Pırlanta Baget Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.08 Karat Pırlanta Baget Tektaş Kolye
28.224 TL
28.224 TL
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9.408 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR163200
0.10 Karat Pırlanta Baget Kalp Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.10 Karat Pırlanta Baget Kalp Yüzük
34.728 TL
34.728 TL
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11.576 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR71900
1.33 Karat Pırlanta Damla Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.33 Karat Pırlanta Damla Yakut Yüzük
24.960 TL
24.960 TL
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8.320 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE22966
1.89 Karat Pırlanta Blue Topaz Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
Aynı Gün Kargo
1.89 Karat Pırlanta Blue Topaz Küpe
17.376 TL
17.376 TL
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5.792 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R136931
Altın Oval Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Oval Tektaş Yüzük
20.400 TL
20.400 TL
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6.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N174293
Altın Fatma Ana Eli Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Fatma Ana Eli Kolye
14.688 TL
14.688 TL
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4.896 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N098540
Altın Taşlı Dikdörtgen Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Dikdörtgen Kolye
25.432 TL
25.432 TL
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8.477 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N174289
Altın Lotus Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Lotus Trend Kolye
18.904 TL
18.904 TL
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6.301 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1142816
Altın Lotus Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Aynı Gün Kargo
Altın Lotus Halka Küpe
25.908 TL
25.908 TL
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8.636 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N175258
Altın Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Çiçek Kolye
13.396 TL
13.396 TL
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4.465 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N177776
Altın Markiz Yaprak Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Markiz Yaprak Kolye
27.065 TL
27.065 TL
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9.022 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B361444
Altın Markiz Yaprak Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Markiz Yaprak Bileklik
12.825 TL
12.825 TL
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4.275 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1144886
Altın Markiz Yaprak Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Markiz Yaprak Küpe
8.100 TL
8.100 TL
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2.700 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N098525
Altın Peri Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Peri Kolye
19.516 TL
19.516 TL
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6.505 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R161109
Altın Baget Taşlı Kalp Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Baget Taşlı Kalp Yüzük
34.204 TL
34.204 TL
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11.401 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1137752
Altın Kuzey Yıldızı Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kuzey Yıldızı Küpe
32.096 TL
32.096 TL
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10.699 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N174309
Altın Kalp Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kalp Trend Kolye
14.348 TL
14.348 TL
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4.783 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1142821
Altın Taşlı Kalp Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Aynı Gün Kargo
Altın Taşlı Kalp Küpe
18.360 TL
18.360 TL
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6.120 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N173843
Altın Yıldız Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Yıldız Trend Kolye
60.248 TL
60.248 TL
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20.083 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1135591
Altın Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Trend Küpe
35.156 TL
35.156 TL
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11.719 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R137246
Altın Yeşil Markiz Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Yeşil Markiz Taşlı Yüzük
11.696 TL
11.696 TL
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3.899 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N161615
Altın Baget Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Gerdanlık
47.241 TL
47.241 TL
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15.747 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1129127
Altın Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Küpe
14.391 TL
14.391 TL
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4.797 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B341877
Altın Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Bileklik
28.358 TL
28.358 TL
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9.453 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N046629
Altın Fatma Eli Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Fatma Eli Kolye
26.792 TL
26.792 TL
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8.931 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N167869
Altın Çift Taraflı Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Çift Taraflı Kalp Kolye
20.128 TL
20.128 TL
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6.709 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N175275
Altın Denizatı Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Denizatı Kolye
15.232 TL
15.232 TL
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5.077 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N089148
Altın Çiçek ve Kar Tanesi Çift Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Çiçek ve Kar Tanesi Çift Kolye
10.472 TL
10.472 TL
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3.491 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1137110
Altın Taşlı Kalp Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Kalp Trend Küpe
25.432 TL
25.432 TL
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8.477 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N168754
Altın Şans Tılsımı Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Şans Tılsımı Trend Kolye
50.388 TL
50.388 TL
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16.796 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N136143
Altın Damla Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Aynı Gün Kargo
Altın Damla Trend Kolye
15.844 TL
15.844 TL
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5.281 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R138576
Altın Damla Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Damla Trend Yüzük
14.008 TL
14.008 TL
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4.669 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N078930
Altın Balık Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Balık Kolye
19.176 TL
19.176 TL
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6.392 TL x 3 Taksit

Bir yıl dönümü, birlikte geçirilen zamanın, paylaşılan anıların ve büyüyen sevginin kutlandığı çok özel bir andır. Geride bırakılan her yıl, ilişkinin ne kadar değerli olduğunu hatırlatır; tam da bu yüzden seçilen yıl dönümü hediyesi, o bağın gücünü ve kalıcılığını yansıtacak kadar anlamlı olmalı. Lizay Pırlanta olarak, sevdiğiniz insana duyduğunuz hisleri en zarif şekilde ifade edebilmeniz için ışıltılı altın ve pırlanta tasarımlarını bir araya getirdik.

Yıl dönümü hediyesi seçmek, çoğu zaman heyecan verici olduğu kadar düşündürücü de olabilir. Çünkü bu hediye, sıradan bir armağan değil; yıllar boyunca büyüttüğünüz sevginin somut bir simgesidir. Bu rehberde, ilişkinizin değerini taçlandıracak öneriler ve seçim sürecinizi kolaylaştıracak ilham verici fikirler bulacaksınız.

Pırlanta, Sevginin Kalıcılığını Nasıl Simgeler?

Mücevherin en güzel yanı, hem estetik hem de duygusal bir değer taşımasıdır. Bir takı yalnızca bir aksesuar değil; armağan edildiği günün, söylenen sözlerin ve paylaşılan duygunun hatırasıdır. Sevdiğiniz kişi, kendisine hediye ettiğiniz bir kolyeyi ya da yüzüğü her taktığında, o özel anı ve aranızdaki bağı yeniden hisseder.

Altın ve pırlanta, tıpkı sağlam bir ilişki gibi zamana karşı dayanıklıdır. Yıllar geçse de ilk günkü ışıltısını koruması, onu bir yıl dönümü için en anlamlı simgelerden biri yapar. Pırlantanın sarsılmaz yapısı, sevginin kalıcılığını; altının sıcak parıltısı ise bağın değerini temsil eder. Lizay Pırlanta koleksiyonlarındaki tasarımlar, sade zarafetten gösterişli ihtişama uzanan geniş yelpazesiyle her ilişkiye ve her tarza hitap eder.

Evliliğin Her Yılını Taçlandıracak Tasarımlar

Evlilik, ömür boyu sürecek bir yolculuğun adıdır ve her yıl dönümü bu yolculuğun bir başka güzel durağıdır. Evlilik yıl dönümü hediyesi seçerken, hem ilişkinin olgunluğunu hem de sevginin tazeliğini yansıtan kalıcı tasarımlara yönelmek en doğru yaklaşımdır.

Pırlanta tektaş yüzükler, evliliğin sarsılmaz birliğini simgeleyen, zamansız bir armağandır. Eşinizin ismini taşıyan harf kolyeler ya da baş harfinizle onunkini bir araya getiren tasarımlar, son derece kişisel ve duygusal bir mesaj verir. Daha gösterişli bir jest düşünüyorsanız, safir, yakut ya da zümrüt taşlı kolye ve küpeler, evliliğinizin her yılına ayrı bir renk ve anlam katar. Su yolu bileklikler ise akıp giden ama hiç bitmeyen sevgiyi temsil eden, eşinizin gün boyu zarafetle taşıyabileceği özel bir seçenektir.

Uzun yıllara dayanan evlilikler için, pırlanta kelepçe bileklikler ya da çok taşlı tasarımlar gibi daha iddialı parçalar, geçen her yılın değerini hak ettiği şekilde kutlamanızı sağlar.

Sevgilinizi Şaşırtacak Romantik Seçenekler

Henüz evlilik yolunda ilerleyen çiftler için yıl dönümleri, ilişkinin ne kadar özel olduğunu hatırlamak adına paha biçilmez anlardır. Sevgiliye yıl dönümü hediyesi ararken, romantik ve duygusal semboller taşıyan tasarımlar her zaman akıllarda kalır.

Kalp temalı pırlanta kolyeler, küpeler ve bileklikler, sevginizi en sade ve içten haliyle anlatır. Sevgilinizin baş harfini taşıyan harf kolyeler, kişisel ve unutulmaz bir armağan arayanlar için ideal. Çiçek motifli pırlanta tasarımlar, ilişkinizin tıpkı bir çiçek gibi büyüyüp güzelleştiğini simgeler. Eğer sevgilinizi şaşırtacak gösterişli bir hediye düşünüyorsanız, pembe safir ya da renkli taşlı yüzükler, hem zarif hem de göz alıcı bir sürpriz olacaktır.

Sevgilinize hediye seçerken, onun tarzını ve günlük yaşamını gözlemlemek size yol gösterir. Sade ve minimal takılardan hoşlanıyorsa narin bir kolye, daha gösterişli parçaları seviyorsa ışıltılı bir yüzük ya da küpe en doğru tercih olabilir.

Ona Yakışacak Zarif Parçalar

Sevdiğiniz kadına yıl dönümünde hediye seçerken, onun kişiliğini ve zevkini yansıtan parçalar her zaman fark yaratır. Zarif kolyeler, ışıltılı küpeler ve narin bileklikler, gün boyu keyifle taşınabilen armağanlardır.

Damla kesim pırlanta kolyeler ve küpeler, zarif ve feminen bir dokunuş arayanlar için biçilmiş kaftandır. Trend tasarımlar, modayı yakından takip edenler için hem şık hem de güncel bir tercih sunar. Safir ve zümrüt gibi renkli taşlı parçalar ise klasik altın ve pırlantaya canlı bir renk katmak isteyenler için ideal. Çiçek temalı pırlanta setler, kolye, küpe ve yüzüğü bir arada sunarak bütünlüklü ve etkileyici bir hediye seçeneği oluşturur.

Her Yıla Bir Anlam: Taşların Dili

Yıl dönümü hediyelerini özel kılan en güzel detaylardan biri, seçilen taşın taşıdığı anlamdır. Pırlanta sarsılmazlığı ve saflığı temsil ederken, safir sadakati ve güveni; yakut tutkulu ve canlı bir aşkı; zümrüt ise yeniden doğan, tazelenen bir bağı simgeler.

İlişkinizin geldiği noktayı en iyi anlatan taşı seçmek, hediyenize sözcüklerin ötesinde bir derinlik katar. Örneğin uzun yıllara dayanan bir birlikteliği safir bir yüzükle, tutkusunu hiç kaybetmemiş bir aşkı yakut bir küpeyle taçlandırabilirsiniz. Bunun yanında, ilişkinizin yıl sayısını temsil eden taş sayısına sahip bir bileklik ya da kolye, hem kişisel hem de son derece zarif bir sembol olur. Hediyenizi içten birkaç cümleyle tamamladığınızda ise mücevherin kalıcılığı, sevdiğiniz kişinin yıllarca saklayacağı bir hatıraya dönüşür.

Lizay Pırlanta Güvencesiyle Yıl Dönümü Hediyesi Keyfi

Lizay Pırlanta olarak, seçtiğiniz her parçanın hem kalite hem de zarafet açısından sizi gururlandırmasını istiyoruz. Koleksiyonlarımızdaki tüm ürünler, özenli işçiliğiyle uzun yıllar boyunca ilk günkü ışıltısını korur. Aynı gün kargo seçeneğiyle, son dakikaya kalan hediye telaşında bile yanınızdayız; böylece o özel güne yetişmek hiç zor olmaz.

Birlikte geçirdiğiniz bir yılı daha kutlamanın en güzel yollarından biri, sevdiğiniz kişiye kalıcı ve zarif bir armağan sunmaktır. İster yeni filizlenen bir aşkın, ister yıllara dayanan bir evliliğin yıl dönümü olsun, doğru hediye her zaman içtenlikle seçilen hediyedir. Bu yıl dönümü hediyesi rehberinin, sizin için en anlamlı seçimi yapmanızda ilham verici olmasını diliyoruz; çünkü her yıl dönümü, sevginizi yeniden taçlandırmak için eşsiz bir fırsattır.

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