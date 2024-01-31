Altın Tasarım Erkek Yüzük
Ürün Kodu : R134984
%0
33.252 TL
33.252 TL
PEŞİN FİYATINA 11.084 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Tasarım Erkek Yüzük T4424
Altın, 14 Ayar, 3.39 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Sıra dışı formuyla dikkat çeken bu yüzük, modern sanat etkilerini taşıyan tasarımıyla öne çıkar. Parmakta güçlü bir duruş sergilerken, sade kombinlere karakter kazandırır.
Altın Tasarım Erkek Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 3.39 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Yüzüklerde ölçü yapılabilir mi?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
3- Altın Tasarım Yüzük, nişan, söz ve yıl dönümü gibi özel anlarda güzel bir sembol olarak tercih edilebilir.
4- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar sarı altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
5- İade veya değişim politikası nasıldır?
5- Detaylar için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizden bilgi alınması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Tasarım Erkek Yüzük
PEŞİN FİYATINA 11.084 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
33.252 TL
33.252 TL
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