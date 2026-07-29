Altın Taşlı Gerdanlık
Ürün Kodu : N181424
%0
66.300 TL
66.300 TL
PEŞİN FİYATINA 22.100 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Taşlı Gerdanlık T10642
8 Ayar, Beyaz Altın, 9.37 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Abartıya ihtiyaç duymadan kalitesini konuşturan usta bir tasarım. Dekoltenize katacağı o güçlü duruşla stilinizde iz bırakmaya hazır olun.
Altın Taşlı Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 22.100 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
66.300 TL
66.300 TL
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