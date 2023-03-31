0.47 Karat Pırlanta Baget Yüzük T451 Rose ve Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.29 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.21 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.13 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.13 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu pırlanta baget yüzük, ince sanat dokunuşlarıyla tasarlanmıştır. Eşsiz bir tarza sahip olan bu yüzük, zarafeti ve şıklığı bir arada sunar. Kendinizi özel hissetmek için mükemmel bir seçenek olan bu yüzüğü hemen keşfedin.