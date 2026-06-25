Altın Kuş Çocuk Küpe
Ürün Kodu : E1143216
%0
14.144 TL
14.144 TL
PEŞİN FİYATINA 4.715 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Kuş Çocuk Küpe T10508
Altın, 14 Ayar, 1.45 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Özgürlüğün ve mutluluğun simgesi kuş figürü, bu çocuk küpesine hafif ve neşeli bir karakter kazandırıyor. İnce işçiliğiyle hazırlanan tasarım, minik kulaklarda zarif bir görünüm oluştururken günlük kullanıma da rahatlıkla uyum sağlıyor. Doğadan ilham alan bu sevimli detay, çocukların enerjisini yansıtan özel bir aksesuardır. Mutluluk bazen minik kanatlarla gelir.
Altın Kuş Çocuk Küpe
PEŞİN FİYATINA 4.715 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
14.144 TL
14.144 TL
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