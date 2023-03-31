0.02 Karat Pırlanta Damla Trend Yüzük T3103 Rose Altın, 8 Ayar, 1.88 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.02 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta Damla Trend Yüzük, zarif şıklığıyla sizi büyüleyecek. Rüzgar gibi hafif ve zarif bir tasarıma sahip olan bu yüzük, her anınıza elegan bir dokunuş katacak. İnce işçilikle hazırlanan bu yüzük, pırlantanın ışıltısını en güzel şekilde yansıtıyor. Siz de bu özel tasarım yüzükle şıklığınızı tamamlayın.