0.24 Karat Pırlanta Trend Küpe T5816 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.45 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.24 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Modern tasarımıyla öne çıkan bu trend küpe, sade şıklığı sevenler için ideal bir seçenektir. Işıltısıyla her kombine sofistike bir hava katar, hem günlük yaşamda hem de davetlerde zarif bir detay sunar.