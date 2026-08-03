Altın Tasarım Çift Alyans
Ürün Kodu : M260173-M271818
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%0
51.884 TL
51.884 TL
PEŞİN FİYATINA 17.295 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Tasarım Çift Alyans T10656
14 Ayar, Altın, Beyaz Altın, 5.71 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Aşkınızın zarafetini Altın Tasarım Çift Alyans ile tamamlayın. Göz alıcı estetiği ve uzun ömürlü kullanımı bir arada sunan bu özel tasarımla birlikteliğinizi ölümsüzleştirin.
Altın Tasarım Çift Alyans
PEŞİN FİYATINA 17.295 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
51.884 TL
51.884 TL
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