Altın Trend Çift Zincir Şans Bileklik T771 Altın, 14 Ayar, 4.51 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif Taş Kesimi ile-Altın Trend Bileklik| Lizay Pırlanta, şıklığı ve zarafeti bir araya getiren bir tasarıma sahip. Bu bileklik, zarif taş kesimleriyle dikkat çekiyor ve altın trendini yansıtıyor. Lizay Pırlanta kalitesiyle üretilen bu bileklik, herhangi bir kıyafete mükemmel bir tamamlayıcıdır. Şık ve trend bir görünüm elde etmek isteyenler için ideal bir seçimdir.