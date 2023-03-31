0.02 Karat Pırlanta Üç Taşlı Yüzük T3361 Rose Altın, 14 Ayar, 1.78 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.02 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay'ın zarif ve göz alıcı tasarımıyla, pırlanta trend yüzük şimdi sizin için burada! Stilinize zarafet ve ışıltı katacak bu yüzük, her anınızda sizi özel hissettirecek. Hemen alışverişe başlayın ve bu eşsiz parçayı koleksiyonunuza ekleyin.