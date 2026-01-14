Altın Trend Küp Zincir Kolye T9459 Altın, 14 Ayar, 3,75 gr

Zincir Boyu: 42cm

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altının ışıltısını güçlü bir duruşla yansıtıyor. Zarif ama bir o kadar da iddialı olan bu tasarım, boynunuzda asil bir silüet oluşturuyor. Her stil ile kusursuz bir uyum sağlayan bu kolye, zarafeti altınla yeniden yorumluyor.