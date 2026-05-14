0.50 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük T10199 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.86 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.50 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Işıltının kusursuz bir ritimle sıralandığı bu yüzük, sade şıklığın en etkileyici yorumlarından biridir. İncelikle tasarlanan detayları sayesinde her açıdan zarif bir görünüm sunuyor. Günlük kullanımdan özel anlara kadar stilinizi tamamlayan seçkin bir parçadır. Güzellik bazen kusursuz bir dengeyle ortaya çıkar.