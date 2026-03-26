1.34 Karat Pırlanta Bagetli Trend Yüzük T9884 Beyaz Altın, 14 Ayar, 5,35 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.81 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Baget



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.53 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Baget kesimin modern ve keskin hatları, pırlantanın berrak ışıltısıyla bu tasarımda adeta bir cam sarayın görkemini anımsatıyor. Altının pürüzsüz dokusuyla çerçevelenen bu yüzük, geometrik mükemmelliği zarafetle buluşturarak stilinize hem güçlü hem de sofistike bir imza katıyor. Işığın her açıda farklı bir hikaye anlattığı bu özel parça, sıradanlıktan uzaklaşıp kendi ışığını yaratmak isteyenler için tasarlandı.