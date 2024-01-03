0.11 Karat Pırlanta Sonsuzluk Kolye T4332 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.48 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.11 Karat

Renk : F-G

Berraklık :SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sonsuzluk sembolünün zarif bir yorumla sunulduğu bu tasarım, sürekliliği ve bağlılığı temsil eder. İnce formu ve ışıltılı yüzeyiyle günlük kullanıma uygun, anlamlı bir tamamlayıcıdır. Sadelik içinde derinlik arayanlar için ince bir detay.