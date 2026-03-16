0.59 Karat Pırlanta Damla Zümrüt Yüzük T9805 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2,54 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.16 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Zümrüt

Ağırlık: 0.43 Karat

Kesim: Damla Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Doğanın en asil yeşili, damla kesim zümrütün büyüleyici derinliğinde saklı. Beyaz altının zarafetiyle sarmalanan pırlantalar, zümrütün mistik havasını taçlandırarak parmağınızda adeta bir sanat eseri gibi parlıyor. Kendini özel hissetmek isteyen kadınlar için bu yüzük, doğanın kalbinden kopup gelen görkemli bir ışıltı sunuyor.