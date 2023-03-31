1.03 Karat Pembe Safir Damla Yüzük
Ürün Kodu : DR93410
%0
32.424 TL
32.424 TL
PEŞİN FİYATINA 10.808 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.03 Karat Pembe Safir Damla Yüzük T3139
Rose Altın, 14 Ayar, 2.49 gr
Taş : Lab. Pink Safir
Ağırlık : 1.03 Karat
Kesim : Damla
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Bu Pembe Safir Damla Yüzük, elegan bir ifade yaratmak için mükemmel bir seçenektir. Şık tasarımı ve benzersiz pembe safir taşıyla dikkat çeken bu yüzük, herhangi bir görünümü tamamlayacak ve stilinizi öne çıkaracaktır. Kendinizi özel hissetmek ve zarafetinizi vurgulamak için bu yüzüğü tercih edin.
1.03 Karat Pembe Safir Damla Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar rose altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.49 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Yüzüklerde ölçü yapılabilir mi?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Yüzükteki safir taşının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 1.03 karat safir taşı kullanılmaktadır. Taşlar F-G renk ve SI berraklık kalitesine sahip olup yüksek parlaklık, ışıltı ve estetik bir görünüm sunar. Günlük kullanım ve özel günler için ideal bir zarafet sağlar.
4- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
4- 1.03 Karat Pink Safir Damla Yüzük, nişan, söz ve yıl dönümü gibi özel anlarda güzel bir sembol olarak tercih edilebilir.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar rose altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
1.03 Karat Pembe Safir Damla Yüzük
PEŞİN FİYATINA 10.808 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
32.424 TL
32.424 TL
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