1.03 Karat Pembe Safir Damla Yüzük T3139 Rose Altın, 14 Ayar, 2.49 gr

Taş : Lab. Pink Safir

Ağırlık : 1.03 Karat

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu Pembe Safir Damla Yüzük, elegan bir ifade yaratmak için mükemmel bir seçenektir. Şık tasarımı ve benzersiz pembe safir taşıyla dikkat çeken bu yüzük, herhangi bir görünümü tamamlayacak ve stilinizi öne çıkaracaktır. Kendinizi özel hissetmek ve zarafetinizi vurgulamak için bu yüzüğü tercih edin.