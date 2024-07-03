1.54 Karat Pırlanta Yakut Kolye T5015

1.54 Karat Pırlanta Yakut Kolye
Ürün Kodu : DN47025
%0
24.720 TL
24.720 TL
PEŞİN FİYATINA 8.240 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.54 Karat Pırlanta Yakut Kolye T5015Rose Altın, 14 Ayar, 1.81 gr
Taş : Lab. Yakut
Ağırlık : 1.52 Karat
Kesim : Emerald
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.02 Karat
Renk : F-G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Günlük şıklığı rafine bir yorumla buluşturan bu özel parça, güçlü detaylarıyla fark yaratır. Her açıdan dengeli bir zarafet sunan tasarımı, hareketli yaşam stiline uyum sağlarken estetikten ödün vermez. Her takıldığında kendini özel hissettiren bir dokunuş sunar.
1.54 Karat Pırlanta Yakut Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar rose altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.81 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Zincir boyu ne kadardır?
2- Zincir boyu 42 cm olup dekolte üzerine oturan klasik kullanım için idealdir. Farklı uzunluk tercihleri için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz.
3- Kolye üzerindeki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Kolyede toplam 1.54 karat ağırlığında, F-G renk ve SI berraklık kalitesinde pırlanta ve yakut taşlar kullanılmaktadır. Tasarımda yer alan yakut taşlar ise laboratuvar üretimidir.
4- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
4- 1.54 Karat Pırlanta Yakut Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Rose altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
5- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar rose altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
1.54 Karat Pırlanta Yakut Kolye
PEŞİN FİYATINA 8.240 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
24.720 TL
24.720 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : DR71816
0.30 Karat Pırlanta Baget Yakut Yüzük
%0
23.808 TL
23.808 TL
Ürün Kodu : DE18102
1.48 Karat Pırlanta Baget Yakut Küpe
%0
74.040 TL
74.040 TL
Ürün Kodu : DL05346
2.36 Karat Pırlanta Yakut Kelepçe
%0
162.912 TL
162.912 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL