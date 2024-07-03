1.54 Karat Pırlanta Yakut Kolye T5015 Rose Altın, 14 Ayar, 1.81 gr

Taş : Lab. Yakut

Ağırlık : 1.52 Karat

Kesim : Emerald



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.02 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Günlük şıklığı rafine bir yorumla buluşturan bu özel parça, güçlü detaylarıyla fark yaratır. Her açıdan dengeli bir zarafet sunan tasarımı, hareketli yaşam stiline uyum sağlarken estetikten ödün vermez. Her takıldığında kendini özel hissettiren bir dokunuş sunar.