1.68 Karat Pırlanta Safir Küpe T2297 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.99 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.26 Karat

Renk : F-G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 1.42 Karat

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalist zevke sahip olanlar için ideal bir seçenek olan Pırlanta Safir Küpe, şıklığı ve zarafeti bir arada sunuyor. Bu zarif ve göz alıcı aksesuar, her türlü kıyafetle mükemmel bir uyum sağlayarak tarzınızı tamamlıyor. Kendinizi özel hissetmek ve şıklığınızı ön plana çıkarmak için bu küpeleri tercih edebilirsiniz.