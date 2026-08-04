0.33 Karat Pırlanta İki Renkli Kadın Alyans
Ürün Kodu : DR142621
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164.960 TL
164.960 TL
PEŞİN FİYATINA 54.987 TL x 3 Taksit
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Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
0.33 Karat Pırlanta İki Renkli Kadın Alyans T10778
14 Ayar, Beyaz Altın, Rose Altın, 10.19 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.33 Karat
Renk: G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Aşkınızın ışıltısını parmağınızda ölümsüzleştirin. Pırlantanın zarif parıltısı ile iki farklı altın tonunun zamansız uyumu, bu özel tasarımla birlikteliğinizi taçlandırıyor.
0.33 Karat Pırlanta İki Renkli Kadın Alyans
PEŞİN FİYATINA 54.987 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
164.960 TL
164.960 TL
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