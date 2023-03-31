0.19 Karat Pırlanta Baget Yüzük T515 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.28 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.14 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.05 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta baget yüzük, zarafet ve elegansın mükemmel bir birleşimini sunuyor. Şıklığı ve Zarafetiyle dikkat çeken bu yüzük, her kadının hayalindeki mücevher olabilir. Siz de bu eşsiz tasarıma sahip olmak için hemen satın alın!