Altın Top Zincir Kolye T1446 Altın, Beyaz ve Rose Altın, 14 Ayar, 2.00 gr

Altın, Beyaz ve Rose Altın, 14 Ayar, 2.00 gr Zincir Boyu: 42cm

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Modern tasarımın incelikleri ile Altın Toptop Kolye, şıklığı ve zarafeti bir araya getiren bir mücevherdir. Bu tasarım, minimalist ve çağdaş bir tarzı yansıtarak modern bir görünüm sunar. Altın Toptop Kolye, ince detayları ve zarif çizgileriyle dikkat çekerken, her stil ve kıyafetle uyum sağlayabilen çok yönlü bir aksesuardır. Bu kolye, modern tasarımın estetik özelliklerini taşıyarak, tarzınızı tamamlayacak ve sizi özel hissettirecektir.