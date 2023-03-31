Altın Top Zincir Kolye T1446

Altın Top Zincir Kolye
Ürün Kodu : N070688
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21.284 TL
21.284 TL
PEŞİN FİYATINA 7.095 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Top Zincir Kolye T1446Altın, Beyaz ve Rose Altın, 14 Ayar, 2.00 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Modern tasarımın incelikleri ile Altın Toptop Kolye, şıklığı ve zarafeti bir araya getiren bir mücevherdir. Bu tasarım, minimalist ve çağdaş bir tarzı yansıtarak modern bir görünüm sunar. Altın Toptop Kolye, ince detayları ve zarif çizgileriyle dikkat çekerken, her stil ve kıyafetle uyum sağlayabilen çok yönlü bir aksesuardır. Bu kolye, modern tasarımın estetik özelliklerini taşıyarak, tarzınızı tamamlayacak ve sizi özel hissettirecektir.
Altın Top Zincir Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar rose altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.00 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Top Zincir Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Rose altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar rose altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Top Zincir Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- Sarı altın trende nasıl geri döndü?
5- Sarı altın 2000'lerin başından 2010'lara kadar beyaz altının gölgesinde kaldı; ancak 2018'den itibaren 'vintage-modern' estetiğin yükselişiyle güçlü biçimde geri döndü. 'Quiet luxury' ve bohem stil tutkunları sarı altını yeniden kucakladı. Sıcak tonu ve zamansız karakteri, klasik ve cesur kombinlere eşit uyum sağlamasını mümkün kılıyor.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Top Zincir Kolye
PEŞİN FİYATINA 7.095 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
21.284 TL
21.284 TL
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