Altın Çift Taşlı Su Yolu Küpe T1969 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1,39 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegansla Estetik İnceliklerin İzleri ile Altın Su Yolu Küpe| Lizay, zarafetin ve estetiğin izlerini taşıyan Altın Suyolu Küpe koleksiyonuyla benzersiz bir görünüm elde etmenizi sağlar. Lizay'ın özenle tasarladığı bu küpeler, her anınıza şıklık katarken sizin tarzınızı yansıtır. Siz de Lizay'ın eşsiz tasarımlarıyla kendinizi özel hissedin.