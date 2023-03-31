0.53 Karat Pırlanta Halka Küpe T2249 Beyaz Altın, 14 Ayar, 5.28 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.20 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.33 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Şık Minimalizm ile tasarlanmış, Lizay markasının eşsiz koleksiyonundan olan pırlanta halka küpe ile stilinizi tamamlayın. Bu zarif ve göz alıcı tasarım, her türlü kıyafetinizle mükemmel uyum sağlayacak. Lizay kalitesi ve zarafetiyle kendinizi özel hissedin.