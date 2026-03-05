0.05 Karat Pırlanta Y Harf Kolye T9526 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.32 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.05 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak Zincir boyu: 42 cm

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Kişisel hikayenizin en değerli simgesi olan Y harfi, usta işi pırlanta detaylarıyla ışıldıyor. Altının yumuşak yansımaları, pırlantanın kristal berraklığıyla birleşerek boynunuzda sofistike bir duruş sergiliyor. Modern ve zarif tasarımı sayesinde hem günlük şıklığınızın hem de en özel gecelerinizin vazgeçilmez bir parçası olmaya aday.