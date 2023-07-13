2.66 Karat Pırlanta Pembe Safir Küpe
Ürün Kodu : DE23094
Seçiniz
%0
18.456 TL
18.456 TL
PEŞİN FİYATINA 6.152 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
2.66 Karat Pırlanta Pembe Safir Küpe T3756
Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.95 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.06 Karat
Renk : F/G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Lab. Pink Safir
Ağırlık : 2.60 Karat
Kesim : Damla
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Lizay'ın şık ve elegan tasarımıyla, pırlanta pink safir taşlı küpe ile uyumu yakalayın. Şıklığınızı tamamlayacak bu özel parçayı hemen keşfedin.
2.66 Karat Pırlanta Pembe Safir Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 8 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 1.95 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı klips kapama sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Küpelerdeki pırlanta taşlarının özellikleri nelerdir?
3-Kolyede pırlanta taşlar 0.06 karat ağırlığında,F-G renk ve SI berraklık kalitesindedir. Tasarımda yer alan doğal pembe safir taş ise 2.60 karat ağırlığındadır.
4- Hassas kulaklara uygun mudur?
4- 8 ayar beyaz altın küpeler genellikle alerji yapma riski oldukça düşüktür ve hassas kulaklar için uygundur.
5- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 8 ayar beyaz altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
2.66 Karat Pırlanta Pembe Safir Küpe
PEŞİN FİYATINA 6.152 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
18.456 TL
18.456 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : DN55152
0.80 Karat Pırlanta Pembe Safir Kolye
14.146 TL
Ürün Kodu : DR168418
1.33 Karat Pırlanta Pembe Safir Yüzük
24.346 TL
Ürün Kodu : DL03908
0.38 Karat Pırlanta Kelepçe
%0
57.552 TL
57.552 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL