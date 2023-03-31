Altın Tektaş Kolye T1116 Altın, 14 Ayar, 1.25 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Tektaş Kolye, sade ve zarif çizgilere sahip olan bir mücevherdir. Bu kolye, şıklığı ve zarafeti bir arada sunarak her tarza uyum sağlar. Altın rengi ve tek taş detayıyla dikkat çeken bu kolye, herhangi bir kıyafete mükemmel bir tamamlayıcıdır. Sade ve zarif çizgileriyle öne çıkan bu kolye, her anı özel kılmak için ideal bir seçimdir.