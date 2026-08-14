Altın Yeşil Kehanet Yüzük
Ürün Kodu : R165005
%0
25.432 TL
25.432 TL
PEŞİN FİYATINA 8.477 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Yeşil Kehanet Yüzük T10879
14 Ayar, Altın, 2.34 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Yeşilin huzur veren mistik hissini altınla taçlandıran Altın Yeşil Kehanet Yüzük, sevdiklerinizin stiline derin, anlamlı ve unutulmayacak bir dokunuş armağan edin.
Altın Yeşil Kehanet Yüzük
PEŞİN FİYATINA 8.477 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
25.432 TL
25.432 TL
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