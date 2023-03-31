Altın Göz Halka Küpe T2046 Altın, 14 Ayar, 2.22 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik ve zarif tasarımıyla dikkat çeken Lizay altın göz halka küpe, her tarza ve her kıyafete uyum sağlayan şık bir aksesuardır. Kendinizi özel hissetmek istediğiniz anlarda tercih edebileceğiniz bu küpe, estetiği ve zarafeti bir arada sunarak sizi farklı kılacaktır. Şıklığı ve zarafeti Lizay ile buluşturan bu altın göz halka küpe, her anınıza değer katacak.