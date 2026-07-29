Altın Baget Tasarım Bileklik
Ürün Kodu : B360413
Seçiniz
%0
49.368 TL
49.368 TL
PEŞİN FİYATINA 16.456 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Baget Tasarım Bileklik T10605
14 Ayar, Beyaz Altın, 4.59 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Zarafeti detaylarında gizli Altın Baget Tasarım Bileklik, hem günlük kombinlerinize şıklık katacak hem de sevdiklerinize sunabileceğiniz unutulmaz bir hediye olacak.
Altın Baget Tasarım Bileklik
PEŞİN FİYATINA 16.456 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
49.368 TL
49.368 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : N176941
Altın Baget Tasarım Gerdanlık
%0
125.120 TL
125.120 TL
Ürün Kodu : E1144028
Altın Baget Taşlı Küpe
%0
25.432 TL
25.432 TL
Ürün Kodu : R146694
Altın Üç Sıra Baget Yüzük
%0
29.376 TL
29.376 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL