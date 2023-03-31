1.00 Karat Pırlanta Baget Kelepçe T133 Beyaz Altın, 14 Ayar, 6.84 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.51 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.33 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.16 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın zarafet ve şıklığı bir araya getiren eşsiz tasarımıyla tanışın! Baget kelepçe, sizlere benzersiz bir görünüm sunuyor. Bu muhteşem pırlanta ile her anınızda göz kamaştıracaksınız. Lizay Pırlanta ile şıklığınızı ve zarafetinizi taçlandırın!