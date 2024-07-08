0.59 Karat Pırlanta Safir Kolye T5058 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.68 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.18 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.05 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.36 Karat

Kesim : Markiz



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sadelik ve zarafetin mükemmel uyumunu yansıtan bu tasarım, yumuşak hatları ve dikkat çekici dokusuyla öne çıkar. Şık duruşuyla hem gündelik kombinlerinize hem de özel gecelerinize zarif bir dokunuş sunar. Işıltılı duruşuyla stilinize anlam katar.