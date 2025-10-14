Altın Çift Taraflı Kalp Kolye T7473 Altın, 14 Ayar, 2,05 gr



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zincir detaylarıyla hareketlenen baget taş tasarımı, bu altın yüzüğe modern ve şık bir dokunuş katıyor. İnce ve zarif yapısıyla hem günlük kullanıma hem de özel günlere kolayca uyum sağlar. Her stile özgün bir tarz kazandıran dikkat çekici bir aksesuardır.