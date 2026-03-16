1.75 Karat Pırlanta Damla Yakut Trend Küpe T9793 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.76 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.14 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Yakut

Ağırlık: 0.51 Karat

Kesim: Oval





Taş: Yakut

Ağırlık: 0.94 Karat

Kesim: Damla





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.04 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Baget





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.12 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Yüzünüzün her hareketinde ışıldayan damla kesim yakutlar, pırlantaların büyüleyici dünyasıyla birleşerek bakışlarınıza derinlik katıyor. Beyaz altının serin duruşuyla canlanan kırmızı taşlar, asil bir şıklığın en belirgin ve canlı ifadesi olarak öne çıkıyor. Özel gecelerinize eşlik edecek bu sıradışı küpeler, tutkunun ve zarafetin kulaklarınızdaki en ışıltılı yankısı olacak.