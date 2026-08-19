Altın Taşlı Kadın Alyans
Ürün Kodu : M337320
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%0
31.484 TL
31.484 TL
PEŞİN FİYATINA 10.495 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Taşlı Kadın Alyans T10888
14 Ayar, Altın, 2.33 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Altın Taşlı Kadın Alyans, ince taş dizilimini modern ve rafine bir estetikle buluşturuyor. Stilinize ve ömürlük sözünüze anında göz alıcı, sofistike ve iddialı bir aura katın.
Altın Taşlı Kadın Alyans
PEŞİN FİYATINA 10.495 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
31.484 TL
31.484 TL
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