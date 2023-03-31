0.34 Karat Pırlanta Beştaş Küpe T2234 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.63 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.34 Karat

Renk : F-G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay ifadesini kullanarak, şık ifade sanatı incelikleriyle tasarlanmış olan bu Pırlanta Beştaş Küpe, zarafeti ve şıklığı bir arada sunuyor. Her bir taşı özenle seçilmiş olan bu küpeler, her kadının tarzına ve zevkine hitap ediyor. Hem özel günlerde hem de günlük kullanımda kullanabileceğiniz bu küpeler, size benzersiz bir görünüm kazandıracak. Şıklığına önem veren ve fark yaratmak isteyen kadınlar için ideal bir seçim olan bu küpeler, Lizay kalitesiyle üretilmiştir.