0.79 Karat Pırlanta Trend Küpe T2206 Rose Altın, 14 Ayar, 4.71 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.54 Karat

Renk : F

Berraklık : VS

Kesim : Markiz



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.25 Karat

Renk : F

Berraklık : VS

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta trend küpe ile zarif ve şık bir görünüm elde edin. Bu trend küpe, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve herhangi bir etkinlikte dikkatleri üzerinize çekecektir. Kaliteli pırlanta taşlarıyla süslenmiş olan bu küpeler, zarafetinizi vurgulayacak ve size özel bir tarz sunacaktır. Siz de bu benzersiz tasarıma sahip olan pırlanta küpelerle şıklığınızı ön plana çıkarın.