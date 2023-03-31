0.79 Karat Pırlanta Trend Küpe
Ürün Kodu : DE09385
%0
126.192 TL
126.192 TL
PEŞİN FİYATINA 42.064 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.79 Karat Pırlanta Trend Küpe T2206
Rose Altın, 14 Ayar, 4.71 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.54 Karat
Renk : F
Berraklık : VS
Kesim : Markiz
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.25 Karat
Renk : F
Berraklık : VS
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Pırlanta trend küpe ile zarif ve şık bir görünüm elde edin. Bu trend küpe, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve herhangi bir etkinlikte dikkatleri üzerinize çekecektir. Kaliteli pırlanta taşlarıyla süslenmiş olan bu küpeler, zarafetinizi vurgulayacak ve size özel bir tarz sunacaktır. Siz de bu benzersiz tasarıma sahip olan pırlanta küpelerle şıklığınızı ön plana çıkarın.
0.79 Karat Pırlanta Trend Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar rose altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 4.71 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı klips kapama sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Küpelerdeki pırlanta taşlarının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.79 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, F renk ve VS berraklık kalitesindedir.
4- Hassas kulaklara uygun mudur?
4- 14 ayar rose altın küpeler birçok kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Ancak metal hassasiyeti veya alerjisi bulunan kişilerde reaksiyon riski tamamen ortadan kalkmaz.
5- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar rose altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.79 Karat Pırlanta Trend Küpe
PEŞİN FİYATINA 42.064 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
126.192 TL
126.192 TL
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