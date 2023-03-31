Altın Sarkıntılı Su Yolu Küpe T1949

Altın Sarkıntılı Su Yolu Küpe
Ürün Kodu : E158964
Seçiniz
%0
10.336 TL
10.336 TL
PEŞİN FİYATINA 3.445 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Sarkıntılı Su Yolu Küpe T1949Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.59 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Zarif İncelikli Sanat ile tasarlanan Altın Su Yolu Küpe, Lizay'ın eşsiz ifadesini taşıyor. Bu zarif ve şık tasarım, her anınıza değer katmak için ideal bir seçenek Siz de Altın Suyolu Küpe ile tarzınızı ifade edin.
Altın Sarkıntılı Su Yolu Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 8 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 1.59 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı klips kapama sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Hassas kulaklara uygun mudur?
3- 8 ayar beyaz altın küpeler birçok kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Ancak metal hassasiyeti veya alerjisi bulunan kişilerde reaksiyon riski tamamen ortadan kalkmaz.
4- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 8 ayar beyaz altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Sarkıntılı Su Yolu Küpe, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, anneler günü ve sevgililer günü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Sarkıntılı Su Yolu Küpe
PEŞİN FİYATINA 3.445 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
10.336 TL
10.336 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : R109674
Altın Yuvarlak Baget Yüzük
%0
11.356 TL
11.356 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : N092337
Altın Su Yolu Gerdanlık
%0
54.400 TL
54.400 TL
Ürün Kodu : B255635
Altın Su Yolu Bileklik
%0
29.376 TL
29.376 TL