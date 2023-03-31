Altın Sarkıntılı Su Yolu Küpe T1949 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.59 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif İncelikli Sanat ile tasarlanan Altın Su Yolu Küpe, Lizay'ın eşsiz ifadesini taşıyor. Bu zarif ve şık tasarım, her anınıza değer katmak için ideal bir seçenek Siz de Altın Suyolu Küpe ile tarzınızı ifade edin.