0.28 Karat Pırlanta Trend Küpe T3697 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.66 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.24 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalizm ve estetiği bir araya getiren pırlanta trend küpe ile tarzınızı tamamlayın. Şıklığı ve zarifliği bir arada sunan bu küpeler, her anınızda size eşlik edecek. Kendinizi özel hissetmek için hemen bu eşsiz parçaya sahip olun.