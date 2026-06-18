0.29 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük T10431 Altın, 14 Ayar, 1,9 gr



Taş: Lab. Siyah Pırlanta

Ağırlık: 0.29 Karat

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Göz alıcı sadeliğiyle öne çıkan bu tektaş yüzük, güçlü ve zarif bir stilin sembolü oluyor. Merkezde yer alan siyah taş, klasik tektaş anlayışına farklı ve modern bir yorum katıyor. Günlük kullanımdan özel davetlere kadar her ortamda dikkat çekici bir duruş sergiliyor. Asalet bazen tek bir taşta hayat bulur.