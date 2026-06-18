0.29 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : DR164208
%0
32.160 TL
32.160 TL
PEŞİN FİYATINA 10.720 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.29 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük T10431
Altın, 14 Ayar, 1,9 gr
Taş: Lab. Siyah Pırlanta
Ağırlık: 0.29 Karat
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Göz alıcı sadeliğiyle öne çıkan bu tektaş yüzük, güçlü ve zarif bir stilin sembolü oluyor. Merkezde yer alan siyah taş, klasik tektaş anlayışına farklı ve modern bir yorum katıyor. Günlük kullanımdan özel davetlere kadar her ortamda dikkat çekici bir duruş sergiliyor. Asalet bazen tek bir taşta hayat bulur.
0.29 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 10.720 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
32.160 TL
32.160 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : DSE0446
1.85 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Küpe
%0
45.864 TL
45.864 TL
Ürün Kodu : DL04063
0.17 Karat Siyah Taşlı Kelepçe
%0
74.976 TL
74.976 TL
Ürün Kodu : DN36927
0.09 Karat Siyah Taşlı Tria Kolye
%0
35.880 TL
35.880 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : DL04075
0.25 Karat Siyah Taşlı Kelepçe
%0
77.448 TL
77.448 TL
Ürün Kodu : DE05079
0.26 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Kalpli Küpe
%0
27.648 TL
27.648 TL
Ürün Kodu : DN36911
0.46 Karat Siyah Taşlı Tektaş Kolye
%0
42.288 TL
42.288 TL